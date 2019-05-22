Якутск, 22 мая, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики к развитию Дальнего Востока отношения не имеет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Виталий Обедин, комментируя петицию об упразднении Минвостокразвития, размещённую на портале «Российская общественная инициатива».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

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«Это штаныпросиживательное ведомство, министерство по отчётам о том, как хорошо на Дальнем Востоке. В большинстве регионов ДФО уровень бедности выше, чем по России в среднем. Якутия — негласный лидер списка, у нас почти 20% людей живёт за чертой бедности (имеет доходы ниже прожиточного минимума). Но кому какое дело? Министерство знай бравурные отчёты составляет об инвестициях в основной и человеческий капиталы да о росте ВРП. При этом Юрий Трутнев, вице-премьер, курирующий деятельность ведомства, зарабатывает деньги со скоростью 1,48 млн рублей в день. Что он может знать о проблемах дальневосточников?» — задаётся вопросом эксперт.

Виталий Обедин также обращает внимание на то, что министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов ведёт личный приём граждан в Москве, и чтобы прийти к нему, жителю ДФО нужно потратить на перелёт в столицу и обратно около 60 тыс. рублей.

«И ведь, главное, министр доходчиво объясняет, почему он больше сидит там, а не во Владивостоке. Потому что все вопросы решаются в Москве. Я цитирую дословно: «Голова страны находится в Москве, поэтому и наше министерство тоже в столице». Но что Москва знает о проблемах того же Якутска? Что она может узнать? Чиновников федерального уровня, которые к нам приезжают, никогда не повезут в местные трущобы вроде 17-го квартала. Только свежепостроенные школы, свежесданные социальные объекты», — констатирует также эксперт.

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Он напоминает, что при создании министерства одной из главных его задач называлось сокращение оттока населения с Дальнего Востока, но на 1 января 2018 г. убыль населения составила 20 тыс. человек. По прогнозам Росстата, отток населения из ДФО за год должен был составить 30 тыс. человек, подчёркивает Виталий Обедин.

«Но тех, кто к нам приезжает, это интересует в последнюю очередь, — иронизирует политолог. — А в первую — ТОРы и «дальневосточный гектар». Ну и огурцов в «японской теплице» поесть. При этом Якутия из-за создания ТОРа «Южная Якутия» недополучает более 850 млн рублей ежегодно. И добро бы у нас дефицита не было, но он есть. И деньги на развитие нужны прямо сейчас, а не в далекой перспективе, когда «Колмар» (резидент ТОРа) решит, что достаточно развился».

Как сообщало ИА REGNUM, петиция об упразднении Министерства развития Дальнего Востока и Арктики была размещена на портале «Российская общественная инициатива» и адресована правительству России. Менее чем за двое суток инициатива набрала 580 голосов «за» и 16 — «против».

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