«Минвостокразвития – как пятая нога у собаки, его смело можно упразднить»

Якутск, , 10:45 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики Дальневосточным регионам не нужно, но отдельное ведомство, которое бы курировало территорию Арктики, пригодилось бы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Андрей Данилов, комментируя активно подписываемую петицию об упразднении Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики на портале «Российская общественная инициатива».

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«То, что говорится в петиции, — правда, — уверен эксперт. — Упразднение Минвостокразвития сэкономит бюджетные деньги и уменьшит различную бюрократию. Оно как лишняя, пятая, нога у собаки, потому что и так у нас есть и макрорегионы, и федеральные округа и регионы. Это министерство можно либо вообще упразднить, либо сократить и оставить только координационные пункты. С предложением, озвученным в петиции, я согласен».

Тем не менее Андрей Данилов уверен, что отдельная структура, которая бы курировала развитие арктических территорий Дальнего Востока, должна остаться:

«По одной простой причине: мы же собираемся осваивать арктические просторы. Об этом говорят ещё с периода президентства Медведева, когда экспедиция во главе с Артуром Чилингаровым (учёный-океанолог, исследователь Арктики, — прим. ИА REGNUM ) поставил флажок на дне Северного ледовитого океана. Там очень много природных ресурсов и посёлков, которые на сегодняшний день хотят начать развивать, в том числе и наш Тикси как морской порт. Поэтому функцию курирования Арктики никак нельзя сокращать, она относится не только к Дальнему Востоку, но и ко всей Сибири и в том числе к европейской части России, где Мурманск, Таймыр, Ямал. На сегодняшний день это для нас как нельзя более актуально, потому что старые месторождения закончатся — и нефти, и газа, и золота, и прочее, — а Арктику-то всё равно нужно осваивать. У нас очень много арктических территорий, которые требуют особого внимания».

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Эксперт также высказал мнение, что стратегическую инициативу об упразднении Минвостокразвития могли разместить представители партии «Единая Россия», чтобы заручиться поддержкой населения в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, петиция об упразднении Министерства развития Дальнего Востока и Арктики была размещена на портале «Российская общественная инициатива» и адресована правительству России. Менее чем за двое суток инициатива набрала 580 голосов «за» и 16 — «против».