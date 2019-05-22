Каракас, 22 мая, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Вооруженным силам Венесуэлы необходимо сохранять единство и быть готовыми к отражению всяческих угроз, заявил законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире радиостанции Union Radio.

Mindefensa.gob.ve Венесуэльские военные

Он заявил, что войска Венесуэлы должны сохранять постоянную боевую готовность для отражения возможных угроз и защиты права на мир.

«Если в рядах появляется предатель, его нужно немедленно задерживать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал экс-директора Боливарианской службы разведки Мануэля Рикардо Кристофера одним из координаторов неудачной попытки государственного переворота 30 апреля, в которой принимали участие в том числе и военнослужащие. По словам Мадуро, у властей Венесуэлы есть неопровержимые доказательства сотрудничества Кристофера с ЦРУ.