Ереван, 22 мая, 2019, 01:55 — ИА Регнум. Выступление премьер-министра Никола Пашиняна 21 мая было чрезвычайно разнообразным и многослойным. На первый взгляд, оно было посвящено проблеме реформирования судебной системы, но только на первый взгляд, поскольку основной мишенью слов премьер-министра был вероятный заговор, угрожающий Республике Армения.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

А о каком заговоре идет речь, о котором столько говорят и обсуждают? Как пишет портал 1in. am, дело в том, что бывшие власти, действующие под идеологическим воздействием карабахского конфликта, позиционирующие себя в оппозиционном поле, пытаются обосновать свое оппозиционное существование кажущейся угрозой новой войны и Карабаху. То есть они в оппозиции, поскольку Карабаху угрожает опасность, они в оппозиции, поскольку правительство «сдаёт земли».

По мнению автора статьи, с незначительной вероятностью ошибки, премьер-министр бьет тревогу об угрозе военного переворота, который, по сути, должен иметь следующую дорожную карту: развязывание войны, потеря стратегически важных территорий, военно-политическое поражение Армении, а за этим последует военный переворот, который отстранит Пашиняна от власти, обвинив его в государственной измене и сдаче Карабаха.

1in.am напоминает, что та же логика действовала и в 2016 году. Во время апрельской войны кое-какие силы с нетерпением ждали, когда азербайджанские войска возьмут Мартакерт и Мартуни, чтобы посредством военного переворота отстранить от власти Сержа Саргсяна. Об этом в одном из своих интервью намекает и первый президент Армении Левон Тер-Петросян. «…Хлопая руками, ждали, когда Саргсян провалится».

«На столе стоит вопрос суверенитета Армении, а также безопасности Арцаха, поскольку поражение Пашиняна на данном этапе, в первую очередь, является поражением государства. С уверенностью, после 27 октября маленькая и хрупкая Армения вряд ли сможет противостоять этому тяжелому удару, который своим острым концом сломит позвоночник государственности, поскольку после вооруженного восстания и ареста Пашиняна в регионе окажутся какие-то миротворцы с севера, конечно, с миссией по спасению.

Вместо эпилога отметим лишь, что настал момент отрезвления и серьезности. Против идеи суверенитета Армении стоят такие силы, которые готовы даже пожертвовать Арцахом, дабы добиться провала Пашиняна», — пишет издание.