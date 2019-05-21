Вашингтон, 22 мая, 2019, 01:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты подозревают, что правительство Сирии якобы продолжает применять химическое оружие, сообщает пресс-служба Госдепа США.

U.S. Navy Химическая атака

В частности, США подозревают законное правительство Сирии в использовании химоружия 19 мая на северо-западе страны.

«Мы все еще собираем информацию по этому инциденту, и мы повторим наше предупреждение — если режим Асада будет использовать химическое оружие, США и наши союзники ответят быстро и подобающим образом», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил о подготовке террористами провокации с применением отравляющих веществ в сирийском городе Серакаб и населенном пункте Джарджаназ. По информации Минобороны РФ, в этих населенных пунктах уже собраны группы беженцев и крупные объемы отравляющих веществ, которые террористы планируют выдать за химические боеприпасы, якобы примененные сирийской армией против мирных граждан.