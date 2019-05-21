Вашингтон, 21 мая, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Министр энергетики США Рик Перри, который представлял Соединённые Штаты на инаугурации нового президент Украины Владимира Зеленского, заявил, что Вашингтон готовит новые «жесткие» санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Перри в Киеве прямо заявил, что США не позволят появиться газопроводу на дне Балтийского моря, по которому российский газ пойдет в Германию в обход Украины. Он подчеркнул, что его страна очень активно выступает против «Северного потока — 2».

Американский чиновник рассказал, что обе палаты Конгресса вскоре направят президенту США Дональду Трампу проект закона, который повлечёт серьёзные последствия для компаний, связанных с проектом.

Ожидается, что санкции затронут тех, кто участвует непосредственно в прокладке трубы по дну Балтийского моря. Речь идёт о таких запретах, как запрещение на въезд бизнесменов, связанных с «Северных потоком — 2», в США, блокировке их активов на территории США и активов их компаний.