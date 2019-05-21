Глава Пентагона рассказал о возможных вариантах конфликта США с Ираном
Вашингтон, 21 мая, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы американского военного ведомства Патрик Шэнэхэн заявил, что о войне с Ираном речь не идёт, но США намерены защищать свои интересы в регионе Ближнего Востока.
U.S. Navy
Взлёт истребителя F-18 с палубы американского авианосца
«Мы не говорим о войне. Мы не намерены воевать, но защитим наши интересы на Ближнем Востоке и будем проводить свои миссии», — сказал Шэнэхэн журналистам.
Стоит отметить, что глава Пентагона не уточнил, о каких «миссиях» идёт речь.
Как сообщало ИА REGNUM, не менее 51% граждан США ожидают скорой войны с Ираном, а 53% назвали её неизбежной.
Напомним, в зону Персидского залива переброшены дополнительные военные силы США, включая авианосные группы и стратегические бомбардировщики.