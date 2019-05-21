Москва, 21 мая, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Биржевые цены на моторное топливо в Российской Федерации выросли вслед за мировыми, констатировал сегодня, 21 мая, вице-премьер России Дмитрий Козак.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к Козаку направили письма Российский топливный союз и Независимый топливный союз. Обе организации обратили внимание вице-премьера на рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.

Вице-премьер считает, что возросший уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, и Козак не видит оснований для тревоги.

«Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале-марте, когда цены на моторное топливо и мировые, и наши биржевые цены были достаточно низкими. Этот вопрос не будет обсуждаться с нефтяными компаниями», — сказал Козак.

Напомним, что правительство и крупные нефтяные компании в ноябре 2018 года заключили соглашение для стабилизации рынка топлива. Соглашение позволило снизить оптовые цены на топливо и стабилизировать ситуацию на рынке. Соглашение действует до начала второго полугодия 2019 года.