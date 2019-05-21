Москва, 21 мая, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Основной причиной сбоя в движении поездов в Московском метрополитене стала потеря напряжения в рельсе. Об этом сообщается в микроблоге столичного департамента транспорта в Twitter.

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«Ещё раз уточняем — никакого задымления нет, угрозы для пассажиров также нет. Основная причина — потеря напряжения в контактной рельсе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные службы подземки продолжают работать над устранением последствий сбоя.

Напомним, вечером 21 мая в столичном метро частично остановилось движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савёловская» оказались закрыты для входа. В тоннелях застряли три состава с пассажирами.

При этом в пресс-службе метрополитена ранее назвали причиной сбоя поломку одного из поездов.

На текущий момент пассажиры двух составов пересажены в подошедшие исправные поезда и доставлены на станции. Работа метро в штатном режиме пока не восстановлена.