Нижний Новгород, 21 мая, 2019, 20:31 — ИА Регнум. В Нижегородской области начали реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с ремонта трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Ход работ проверил глава минтранса региона Владимир Власов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Pxhere.com Каток

По его словам, в этом году планируется отремонтировать не менее 745 км дорог, а закончить укладку асфальтобетонного покрытия к 1 октября, чтобы подрядчики не могли работать в непогоду и зимний период.

«Также мы понимаем, что невозможно проводить работы без стеснения для автомобилистов, но стараемся все неудобства свести к минимуму. Выпущены нормативные документы, которые запрещают работать в часы пик, а также в выходные дни на выездах и въездах в город», — заверил Власов.

Выбор объектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обусловлен их состоянием, несоответствием пропускной способности дорог интенсивности транспортного потока, аварийным состоянием элементов, несоответствием технических параметров требованиям для дорог с регулярным автобусным движением. В текущем году на нижегородские дороги направят 6,7 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект будет реализован в период с 2019 по 2024 год. В программу Нижегородской области вошли две агломерации: Нижегородская и Дзержинская. К концу 2024 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составить не менее 85%. За пять лет планируется отремонтировать более 4,9 тыс. км автотрасс.

В числе ключевых целей нацпроекта — улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП. Также проект подразумевает снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки. В рамках нацпроекта будет построена новая развязка на участке Неклюдово — Золотово автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.

В 2019 году Нижегородская область получит дополнительно из федерального бюджета 190 млн рублей на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных проектов, особо важных для социально-экономического развития РФ. Непосредственно в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион получит 500 млн рублей. А в период с 2019 по 2021 год Нижегородская область также получит 2,372 млрд рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста».