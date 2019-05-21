Ашхабад, 21 мая, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Водители турецких автофур жалуются на то, что вынуждены уже целый месяц простаивать на узбекско-туркменской границе потому, что пограничники Туркмении не пропускают их, пишет «RusTurkey.com»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фуры

Турецкие большегрузы должны были забрать в Таджикистане груз меди, хлопка и пряжи, но не смогли проследовать транзитом через туркменскую территорию из-за дипломатического противостояния между Туркменией и Таджикистаном.

Альтернативный маршрут, пролегающий через территорию Казахстана, дальнобойщики использовать не могут, поскольку им нечем платить казахской таможне, которая требует оплачивать груз, вес которого превышает 22 тонны.

Как отмечают водители, ранее с такой же проблемой столкнулись иракские водители большегрузных машин, но их в итоге пропустили после вмешательства дипломатов из консульства Ирака.

Читайте также: Туркмения не пропускает грузовые вагоны и автомобильные фуры в Таджикистан