Ялта, Крым, 21 мая, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Многие объекты в Крыму имеют неудовлетворительную антитеррористическую и пожарную защищённость. Об этом 21 мая сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Неудовлетворительное состояние антитеррористической защищённости и пожарной безопасности объектов санаторно-курортного комплекса и мест массового пребывания людей в Крыму сохраняется. В Крыму таких объектов — 1400, в Севастополе — 51», — отметил Устинов.

Он также отметил, что по итогам проведённых в 2018 году проверок выявлен ряд серьёзных нарушений.

«В подавляющем большинстве учреждений — более 70% — организационно-распорядительная документация не соответствует действующему законодательству в сфере обеспечения антитеррористической защищённости. При том, что с каждым годом интерес граждан и иностранных гостей к Крыму растёт — в прошлом году на полуострове отдохнуло более семи миллионов туристов», — добавил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом из 898 санаторно-курортных учреждений полуострова в 2019 году будут эксплуатироваться 610; 57 учреждений работают с нарушениями норм пожарной безопасности.