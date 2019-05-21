Москва, 21 мая, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Выдав временную лицензию Huawei, правительство США таким образом смягчило удар ради существующих американских клиентов Huawei, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

Kārlis Dambrāns Huawei

«У китайского телекоммуникационного гиганта действительно до недавнего времени бизнес за океаном развивался по спирали, сетевое оборудование компании активно используют американские операторы сотовой связи и интернет-провайдеры.

Но о новых сделках Huawei в США уже речи не идет. США не только расчищают рынок для своих компаний, но и параллельно усиливают психологическое давление на Китай. Но сделать это будет проблематично, Поднебесная — это сильный и хитрый игрок», — пояснил эксперт.

Интересно, что ни одна страна в мире пока не возмутилась распространением американской юрисдикции за пределами США. Это полный беспредел, грозящий неуправляемой реакцией рынка. И первые штрихи уже видны.

«Ответ китайских потребителей электроники был предсказуемым: похоже, что Apple потихоньку теряет свои позиции в Китае с почти миллиардным рынком пользователей сотовой связи. 20 мая капитализация яблочной компании снизилась почти на 3%, а сегодня, 21 мая, за неполный торговый день она падает на 5,91%», — отметил Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств США.

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