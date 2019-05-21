Рига, 21 мая, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Бывший исполнительный директор думы города Лиепая Эдгарс Ратс был оштрафован из-за оплаты муниципальной газеты на русском языке из бюджетных средств самоуправления, сообщает новостное агентство LETA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Сообщается, что в 2017 году чиновник постановил оплатить счета, которые выписало предприятие Kurzemes vārds за издание газеты Katram Liepājniekam на русском языке. Тем самым он нарушил закон о предотвращении растраты финансовых средств публичных лиц.

После оплаченного штрафа Ратс покинул своей пост в Лиепайской думе по состоянию здоровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии ведется активная борьба с использованием русского языка и целенаправленно и грубо нарушаются права русскоязычного населения. Власти и политическая элита возвели русофобию в ранг национальной идеи страны.

В 2018 году был принят закон о постепенном переводе русских школ и всех программ в университетах на обучение на латышском языке. Также ведется разработка программ по переводу детсадов на обучение только на государственном языке. Случается, что русские дети могут оказаться в латышской семье, где им запрещают говорить на русском.

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Активно преследуются правозащитники, защищающие права нацменьшинств, в частности, на них заводятся различные уголовные дела. За общение на русском языке, будь то в социальных сетях или публично, активно штрафуют русскоговорящих политиков: депутатов, мэров и вице-мэров. Штрафы могут грозить и коммерческим учреждениям: кинотеатрам за показ фильмов на русском и ресторанам за обслуживание клиентов на русском языке.