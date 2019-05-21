Калуга, 21 мая, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Калужской области участились случаи поступления в правоохранительные органы ложных сообщений о наличии взрывных устройств в торговых и общественных учреждениях, расположенных на территории областного центра. Как сообщила 21 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, подобные действия являются уголовно-наказуемыми, ответственность за них предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Kaluga-poisk.ru Ccобщения были ложными, взрывных устройств не обнаружено

Читайте также: По регионам РФ прошла волна звонков о бомбах

Правоохранительные органы при поступлении сообщения о заложенном устройстве, независимо ложное оно или нет, проводят все мероприятия по обеспечению безопасности людей, поиску и обезвреживанию взрывного устройства, установлению лиц, от которых поступили сообщения. В каждом случае проводится проверка, по результатам которой принимается процессуальное решение.

Также по теме: Калужские полицейские не подтвердили сообщения о минировании учреждений

В мае 2019 года по факту поступивших ложных сообщений о заминировании на территории города Калуги более десяти торговых и общественных учреждений возбуждено три уголовных дела. Как показали проверки, все сообщения были ложными, взрывных устройств при проведении эвакуации граждан и обследовании объектов не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, волна звонков с сообщениями о якобы заложенных бомбах в различных учреждениях прокатилась по России в конце января 2019 года. В Калуге угрозы касались в том числе основного здания городской управы и Дома правительства.