Санкт-Петербург, 21 мая, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Роман Плугин произвел новые назначения на посты начальников двух оперативных подразделений регионального Главка МВД, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе ГУ МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу

Начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД назначен подполковник полиции Евгений Ульянов. Ранее он возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Напомним, этим столичным УВД до назначения в Петербург руководил сам Роман Плугин.

Еще один его московский сослуживец — подполковник внутренней службы Алексей Васильев — назначен на должность начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ранее он занимал должность заместителя начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве.

Обоим новым руководителям подразделений петербургской полиции по 37 лет, Ульянов родился в Рязани, Васильев — в Москве.

По данным издания «Фонтанка», обязанности начальника полиции в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти исполняет также прибывший из Южного административного округа Москвы полковник Дмитрий Баранов. В ближайшее время кадровые изменения в руководстве Главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти продолжатся.

Напомним, назначение нового начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора полиции Романа Плугина произошло 28 февраля 2019 года по указу президента РФ.