Канны, Франция, 21 мая, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В рамках Каннского кинорынка состоялась презентация российских продюсеров и компаний — участников стенда Made In Russia, организованного на кинорынке Marché du Film «Экспоконтентом» при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото — предоставлены компанией Экспоконтент Веранда общение

Среди представленных проектов — новый полнометражный фильм Алексея Учителя «Цой»; исторический экшен «Ленин. Неизбежность» от «Планеты Информ» о возвращении Владимира Ленина в Россию из эмиграции и его пути к власти; сиквелы «Притяжение-2» и «Лед-2» продюсера Федора Бондарчука; фэнтези «Эбигейл» от KD Studios.

Фото — предоставлены компанией Экспоконтент Презентация

Отведать традиционное русское угощение — блины с красной икрой — и обсудить перспективы сотрудничества на стенд Made In Russia пришли гости из разных стран, в том числе — известные деятели российского кинобизнеса: исполнительный директор «Фонда кино» Вячеслав Тельнов, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, генеральный директор «Московского кино» Светлана Максимченко, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев, продюсеры Роман Борисевич, Илья Стюард, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель и др.

Фото — предоставлены компанией Экспоконтент Евгения Маркова Вячеслав Тельнов Алексей Рязанцев

Фото — предоставлены компанией Экспоконтент Вячеслав Тельнов и Светлана Максимченко

Особыми гостями мероприятия стали режиссер Кирилл Михановский и актриса Дарья Екамасова. Фильм Михановского «Дай мне свободу» вошла в престижную программу Каннского кинофестиваля «Двухнедельник режиссеров», а Екамасова сыграла в этой картине небольшую, но очень яркую и выигрышную роль.

Фото — предоставлены компанией Экспоконтент Кирилл Михановского Вячеслав Тельнов Дарья Екамасова Максим Стоянов Алексей Рязанцев

Фото — предоставлены компанией Экспоконтент Общение на веранде стенда

Генеральный директор компании «Экспоконтент» (официального оператора стенда Made in Russia) Александра Модестова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пояснила:

«Одна из ключевых задач на кинорынке — это знакомство и общение с новыми людьми, которое вполне может привести к дальнейшему сотрудничеству. Поэтому мы организовали соответствующие мероприятия на стенде. Первое было посвящено российской анимации в целом и запуску мультфильма «Гензель и Гретель» в частности. Второе — российским продюсерам, создателям контента, специальными гостями стали режиссер и актеры фильма «Дай мне свободу», вошедшего в «Двухнедельник режиссеров», а также представитель Московской кинокомиссии. Российские проекты и их создатели многим интересны — стенд посетило множество зарубежных гостей, закупщиков и продюсеров, состоялось несколько интервью для зарубежной прессы… Наша основная цель — собрать отечественные компании и международных участников на одной площадке для знакомства, неформального общения, обмена опытом — достигнута».