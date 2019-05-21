Москва, 21 мая, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Мониторинговый комитет ОПЕК+ в Джидде, последующие замечания участников процесса умело поддержали видимость интриги, оставляя нефтяному рынку хотя бы формально максимальный из возможных уровней неопределённости, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TелеТрейд Пётр Пушкарёв.

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Хотя, по его словам, всем понятно, что продление сделки на шесть или даже на девять месяцев по итогам встречи 25−26 июня в Вене практически неизбежно, и вроде бы это решение давно должно быть в ценах. Но представители разных стран пытаются представить прессе как бы различные взгляды на будущее.

«Глава Минэнерго РФ Александр Новак предупреждает о возможном летнем дефиците, как бы условно ставя сделку под сомнение, а Халед-аль-Фалих говорит о давлении всё ещё излишних запасов и об успехах сланцевой индустрии, вскользь замечая в пику данным IEA, что иранские баррели никуда не делись и продолжают покидать иранский берег под видом неиранских — сигнализируя готовности, раз такое дело, сдерживать добычу на саудовских скважинах и дальше, минимум месяц даже после истечения договорённостей о сокращении и как бы нагнетая ожидания», — описал ситуацию подробнее эксперт.

Иранское эмбарго США, на котором цены и взлетели, выглядит всё более мнимым теперь уже и в глазах большинства на рынке. Однако очевидное несогласие представителей ОПЕК с идеей «замещать» иранские объёмы, которые по сути с рынка и не уходили, помогает ценам по-прежнему цепко держаться вот уже сутки с лишним за диапазон выше поддержки $71,5−72 по марке Brent и выше $62,5 по техасской WTI.

«Но насколько далеко рынки смогут здесь продержаться — по сути больше на фантазиях, чем на логике — и будут ли готовы оттолкнуться от этой площадки наверх ради ещё одного скорее эмоционального движения или же предпочтут вернуться на почву реальности и снова соскользнут в коррекцию к $69−70?

Вопрос всё ещё открыт, и он не имеет очевидного фундаментального ответа: а ответ на него сложится в течение ближайших пары дней, скорее всего, из чисто технических и даже, возможно, что в какой-то мере случайных раскладов, — полагает Пушкарёв.

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