Вашингтон, 21 мая, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Лидеры иностранных государств заинтересованы в победе на выборах главы Соединенных Штатов бывшего вице-президента этой страны, демократа Джо Байдена, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания).

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

«Байден объявил, что баллотируется на пост президента, заявив, что иностранные лидеры позвонили ему и попросили это сделать», — отметил Трамп на выступлении перед своими сторонниками, которое транслировали американские телеканалы.

По его словам, в случае победы Байдена на выборах иностранные государства будут извлекать пользу от США, в том числе Китай, которой «продолжит грабить» страны на $500 млрд ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года Джо Байден заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Соединенных Штатах, которые пройдут в 2020 году.

Комментируя намерение бывшего вице-президента США выставить свою кандидатуру на грядущих выборах, Трамп назвал его «сонным Джо».

Читайте подробнее: Байден объявил об участии в президентской гонке в США в 2020 году