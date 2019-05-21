Сана, 21 мая, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Представители Всемирной продовольственной программы ООН предупредили, что могут приостановить гуманитарную помощь для Йемена, если не будут соблюдаться обговоренные ранее условия, сообщает 21 мая Al Jazeera.

Voice of America Йемен. Последствия бомбардировки

«Гуманитарным служащим в Йемене отказывается в доступе к голодающим, конвои с помощью блокируются, а местные власти вмешиваются в раздачу продовольствия», — говорится в заявлении организации.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.