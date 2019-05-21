Москва, 21 мая, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 мая завершились снижением на 0,01%. Покупатели растеряли всю прибыль, которую они видели на открытии рынка, после выходных дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 2,5%, с $73,39 до $71,72.

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Резкий рост во время открытия торговой сессии был спровоцирован результатами встречи ОПЕК. По итогам завершившегося 19 мая заседания мониторингового комитета ОПЕК+ картель пришли к мнению, что нужно сохранить соглашение по сокращению добычи нефти.

Масла в огонь подлил президент США Дональд Трамп. Он пригрозил Ирану, что если они будут угрожать США, их действия будут встречены силой.

Нефтяные котировки снизились, так как растет напряжённость между США и Китаем. Это может негативно сказаться на росте мировой экономики, что в свою очеред, ударит по нефтяному рынку. Компания Google прекратила сотрудничество с Huawei.

Сегодня, 21 мая, нефть торгуется в плюсе. По итогам дня ожидается восстановление цены на Brent до $73 за баррель.

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