Вашингтон, 21 мая, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Американский вице-президент Майк Пенс прибудет с визитом в Канаду 30 мая, где встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо для обсуждения торговой сделки, сообщает пресс-служба Белого дома США.

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Сообщается, что Пенс обсудит с Трюдо подготовку к подписанию трехстороннего торгового соглашения, которое должно прийти на смену договору о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). По мнению Пенса, новое соглашение должно принести выгоду не только Соединенным Штатам, но и другим участникам — Канаде и Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая правительство США согласилось снять пошлины на импорт алюминия и стали для Канады и Мексики. Сообщалось, что решение было принято в ходе переговоров американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.