Вашингтон, 21 мая, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты по-прежнему продолжают рассматривать все варианты по решению политического кризиса в Венесуэле, заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает пресс-служба Белого дома.

Gage Skidmore Майк Пенс

Пенс заявил, что Соединенные Штаты уже создали коалицию из 50 государств, которые признали американскую марионетку Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы. По его словам, США продолжат дипломатически и экономически давить на Венесуэлу, а также на Кубу, которая, по мнению Вашингтона, оказывает всяческую поддержку законно избранному президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро.

На вопрос журналистов о возможном военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы Пенс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все варианты решения политического кризиса:

«Рассматриваем все возможности. США не собираются сидеть сложа в руки, пока в Венесуэле происходит катастрофа под гнетом тирании и лишений».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможном проведении досрочных выборов в Национальную ассамблею. В настоящее время этот орган контролируется проамериканской оппозицией.