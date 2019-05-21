Москва, 21 мая, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Образовательная деятельность, основанная на дифференцированном подходе, учитывающем ментальные характеристики детей, для которых русский язык — не родной, планируется Минпросвещением в дошкольных учреждениях, передаёт РБК.

В детском саду

В связи с этим министерство разместило на сайте госзакупок объявление о конкурсе на подготовку преподавателей, которые будут учить русскому языку дошкольников, приехавших в Россию в качестве мигрантов. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 июня 2019 г.

Из бюджета будут выделены средства для организации такого обучения в размере 11,3 млн рублей, причём уже в течение первого года работы планируется потратить 5,4 млн рублей. Контракт рассчитан на период до 2021 года.