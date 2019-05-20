Штутгарт, Германия, 20 мая, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Автопроизводитель Daimler намерен сократить «административные расходы» компании на 20% в рамках масштабного плана по экономии, 20 мая передаёт агентство Reuters.

Диего Ривера. Рабочий. 1932

Программа по сокращению расходов, над которой работает новый глава немецкого концерна Ола Каллениус, ожидается летом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 мая американский автопроизводитель Ford заявил о сокращении 10% наемных работников по всему миру.

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