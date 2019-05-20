Детройт, США, 20 мая, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.

Давид Сикейрос. Социальное обеспечение рабочих при капитализме и социализме. 1954. Вестибюль в госпитале Де ла Раса

Согласно заявлению автопроизводителя, к августу 2019 года компания сократит около 7000 работников, из них 2300 — в США.

Ожидается, что реструктуризация и сокращение персонала позволит сэкономить компании около $600 млн в год.

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