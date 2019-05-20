Эр-Рияд, 20 мая, 2019, 22:17 — ИА Регнум. «Буря в Персидском заливе далека от того, чтобы идти на спад, — пишет испанское издание El Mundo. — Саудовская Аравия в воскресенье заявила о своей готовности к войне, которой она «не желает и не ищет», и вскользь упомянула, что «мяч сейчас на поле у Ирана». От таких дипломатических выпадов соседний Ирак, расположенный между двумя морями, продолжает страдать в полной мере. Так, американская нефтяная компания Exxon Mobil эвакуировала своих иностранных сотрудников — мера, подвергшаяся критике Багдада и увеличившая «предвоенную» шумиху.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Королевство Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и не ищет ее, — заявил в минувшее воскресенье министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр на пресс-конференции. — Она сделает все, что может, чтобы избежать этого, но в то же время предупреждает, что в случае, если другая сторона выступает за войну, королевство ответит со всей своей мощью и решимостью, будет защищать себя и свои интересы».

За прошедшие восемь дней имели место две диверсии, которые подогрели всегда остававшийся потенциальным конфликт. Жертвами первого инцидента, помимо других судов, стали два саудовских нефтяных танкера, стоявших в порту Эмиратов невдалеке от Ормузского пролива. Второй случай, зарегистрированный в минувший вторник, представлял собой атаку на нефтяные установки в 200 километрах от Рияда, за которую взяла на себя ответственность повстанческая шиитская группировка хуситов.

Объединенные Арабские Эмираты отказались предоставить информацию о нападении, зафиксированном в их водах, однако два американских источника, которые цитирует Reuters, утверждают, что диверсию спровоцировал Иран с помощью своих хуситских союзников. В среду глава МИДа Эмиратов Анвар Гаргаш заверил, что его страна заинтересована в «разрядке» ситуации.

Тем не менее атаки подняли уровень боеготовности. Пятый флот военно-морских сил США, чей штаб в Бахрейне, помимо всего прочего, занят отслеживанием перемещений торговых судов в регионе, признал в официальном сообщении 19 мая, что страны, входящие в Совет сотрудничества стран Залива, увеличили свои морские патрули.

В четверг Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на свои станции по добыче сырой нефти. По мнению замминистра обороны и бывшего посла государства в США, принца Халида бин Салмана, нападение «доказывает, что эти боевики [т. е. хуситы] только орудие, которое иранский режим использует для осуществления своего плана экспансии». «Террористические акты, заказанные тегеранским режимом и осуществляемые хуситами, препятствуют политическим усилиям», — пожаловался сын саудовского монарха в своем аккаунте в Twitter.