Мадрид, 20 мая, 2019, 22:14 — ИА Регнум. «На митингах в рамках французской избирательной кампании [перед выборами в Европейский парламент 26 мая] в эти дни говорят о вмешательстве партии Vox и философии Аристотеля, о пожаре Нотр-Дам и болгарских дальнобойщиках, о торговых соглашениях и салафистских мечетях, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Дебаты о будущем Европы — разнообразные и интенсивные, временами они поднимаются до высокого интеллектуального уровня. Культурные и религиозные отсылки смешиваются с очень конкретными случаями того, как ЕС порождает абсурдные ситуации, которые необходимо исправлять».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ле Пен

Происходящее во Франции, вероятно, может служить наилучшим примером центральной для европейских выборов дискуссии, которая здесь проходит с изрядным пылом, считает испанское СМИ. Страна оказалась перед выбором — бо́льшая интеграция в Евросоюз или национальное «отступление», чтобы государства могли вернуть себе суверенитет. Два протагониста этого напряжения, этого столкновения взглядов — партия президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» (которая вместе со своими союзниками-центристами представлена в «Списке возрождения») и «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен. Опросы избирателей показывают «техническую ничью».

«Я не хочу проснуться 27-го числа в ЕС, в котором возникла та же коалиция, что и в Италии. Мы, прогрессисты, должны объединиться, чтобы бороться с союзом популистов и экстремистов», — говорит Станислас Герини, генеральный представитель партии «Вперед, республика!» и ее лидер.

Ему всего 37 лет, он внук итальянца, бежавшего во Францию во времена фашизма. Изданию La Vanguardia Герини выразил свою удовлетворенность беспрецедентным прогрессом, который на испанских генеральных выборах показала центристская партия «Граждане». Он назвал ее своим будущим партнером и подчеркнул, что «необходимо работать вместе».

На том же самом собрании в парижском ресторане Натали Луазо, возглавляющая список кандидатов, выступающих за «возрождение» ЕС, проявила беспокойство в связи с вхождением радикальной партии Vox в испанский парламент. «Испания указала нам путь во многих случаях и была первопроходцем в борьбе с насилием в отношении женщин», — подчеркнула при этом Луазо, встревоженная некоторыми инициативами Vox.

В речах «макронистов», как и представителей других партий, сквозит понимание, что эти выборы являются не только политическим, но и культурным вызовом. На них будет принято экзистенциальное решение, которое может отразиться на европейском образе жизни.

Правые «Республиканцы» избрали главой своего списка молодого профессора философии, консервативного католика Франсуа-Ксавье Беллами. Выступая перед почти 4 тысячами человек в парижском Дворце конгрессов в минувшую среду, он говорил о критическом мышлении, об Аристотеле и Просвещении, отстаивая отказ от излишков глобализации в рамках европейского проекта, христианские корни и чувство национальной общности, противопоставленное им мультикультурализму.

Помимо философских отсылок, его речь включала в себя очень конкретные примеры неработающей экономики и безумия с точки зрения экологии (такие как поставка французских дубовых стволов в Китай, чтобы они затем вернулись во Францию в качестве древесины для мебели). «Мы должны снова научиться производить то, что потребляем, и вернуть глобализации баланс», — сказал Беллами.

Схожие аргументы, однако более радикальные, использует «Национальное объединение». В четверг, на митинге в Сен-Клод (пригороде Парижа), Тьерри Мариани, бывший министр транспорта в правительстве Саркози и «третий номер» в списке кандидатов в Европарламент от партии Ле Пен, набросился на ЕС за то, что он позволяет миллионам потерявших работу людей (таким как болгарские и румынские дальнобойщики) осуществлять «социальный демпинг», приводящий к снижению зарплат французов.