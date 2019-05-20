Вашингтон, 20 мая, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Американская корпорация Google приостанавливает сотрудничество с китайской корпорацией Huawei по всем линиям взаимодействия. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Reuters.

Kārlis Dambrāns Huawei

Данная мера, скорее всего, приведёт к тому, что операционная система Android перестанет обновляться на устройствах Huawei, а также на них нельзя будет устанавливать программы от Google. Фактически это приведёт к тому, что поставки смартфонов Huawei за пределы Китая станут очень затруднительными.

«Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к патентованным приложениям и сервисам от Google», — заявил Reuters один из работников корпорации Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, находящиеся у власти в США республиканцы ведут тотальную экономическую войну против Китая и пытаются вытеснить китайский капитал с американского рынка всеми доступными способами. Жесткие ограничительные меры введены против китайской корпорации Huawei, которая производит телекоммуникационное оборудование и гаджеты.