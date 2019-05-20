Вена, 20 мая, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Все министры австрийского кабинета министров из Австрийской партии свободы (АПС) покинут правительство после предложения канцлера Себастьяна Курца об отставке министра внутренних дел Херберта Кикля. Об этом сегодня, 20 мая, пишет издание Kurier.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Курц предложил освободить от должностных обязанностей министра внутренних дел Австрии Херберта Кикля из АПС. Дело в том, что Курц заявил о завершении сотрудничества его Австрийской народной партии с АПС, с которой они составляли правящую коалицию.

К такому решению Курца подтолкнул громкий скандал вокруг бывшего вице-канцлера, экс-лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. Напомним, что буквально за неделю до выборов в Европейский парламент крупнейшие германские СМИ синхронно распространили материалы о том, что Штрахе в 2017 году якобы вёл переговоры с некоей «гражданкой России» на Ибице и обсуждал возможную «помощь» его партии на предстоящих парламентских выборах.

Сам Штрахе заявил, что этот разговор был ловушкой для него, он был пьян, не очень понимал, о чём говорит его собеседница, и, вообще, она гражданка Латвии. Всю ситуацию он назвал целенаправленным политическим убийством.