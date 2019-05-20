Ташкент, 20 мая, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Один из учредителей Фонда развития и выпускник МГИМО, предприниматель узбекского происхождения Фаттах Шодиев заявил, что его мечтой всегда было то, чтобы узбекистанцы могли учиться в его альма-матер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна МГИМО

По его словам, учась в сельской школе в городе Гулистане (Сырдарьинская область Узбекистана), он уже с 7-го класса мечтал поступить в МГИМО.

«Я думал, что это несбыточная мечта, но поступил, правда, со второго раза», — отметил Шодиев.

Он подчеркнул, что этот вуз дал ему такие знания, которые «помогают найти выход из самых сложных ситуаций».

«В 1994 году я встретил Анатолия Торкунова (ректора вуза) в плохом настроении. Он рассказал мне, что вуз не имеет денег на самое необходимое», — поведал Шодиев, выступая на встрече выпускников МГИМО в Ташкенте.

Находившийся в зале Торкунов рассказал, что после того, как он сообщил Шодиеву, что нет денег даже на новые учебники, предприниматель сразу «выделил денежные средства не только на книги, но и обновил производственную базу и продолжает помогать с тех давних пор».

«Так будет всегда», — заверил ректора Шодиев.

«Я всегда мечтал, чтобы мои соотечественники учились в МГИМО, и вот теперь у них есть такая возможность: в сентябре этого года в Ташкенте открывается первый в истории МГИМО зарубежный филиал», — сообщил предприниматель.

На юбилейной встрече выпускников МГИМО приняли участие представители 32 стран, среди которых, как отметил Анатолий Торкунов, «много наших выпускников — министров и послов».

Эндаумент МГИМО был основан в 2007 году двумя выпускниками из Узбекистана — Алишером Усмановым и Фаттахом Шодиевым, которые уже являлись на тот момент крупными предпринимателями.

За счет средств эндаумента финансируются издание учебников, развитие инфраструктуры, образовательные мероприятия для студентов и школьников и другое.