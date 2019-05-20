Братислава, 20 мая, 2019, 20:36 — ИА Регнум. 19 мая в рамках очередного матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная России встречалась с грозными до недавних пор швейцарцами. Встреча прошла на стадионе имени Ондрея Непелы в столице хозяйки чемпионата Братиславе.

Fhr.ru Никита Кучеров

Ключевая проблема россиян, несмотря на пример предыдущих матчей, была слабая реализация большинства. Особенный стиль нашей сборной медленно вкатываться в зону соперника, а затем не менее медлительно вылавливать момент для броска, снова не смог оказаться полезным. Таким образом, в первом периоде россияне упустили два численных преимущества над соперником, однако игра сборной России в равных составах в этом году несомненно радует. На третьей минуте матча Артём Анисимов открыл счёт встречи после зрелищного сольного прохода Дмитрия Орлова, замкнув передачу защитника на «пятачке» — 1:0. Во второй половине 20-минутки швейцарцы также, как и россияне, упустили две возможности в численном большинстве, когда нарушением правил отличились защитники российской сборной Хафизуллин и Задоров. Сборная России сохранила лидерство в счёте после первого периода.

В начале второй трети матча удаление ключевого швейцарского нападающего Нико Хишира обрекло «крестоносцев» на напряженные полторы минуты, закончившиеся очередным голом Никиты Кучерова. Форвард «Лайтнинг» безупречно замкнул передачу Никиты Гусева, отправив шайбу в свободный угол ворот — 2:0. Несмотря на крупное преимущество соперника, швейцарцы не собирались сдаваться, вспоминая прошлогоднюю сенсацию, когда ими были покорены серебряные медали. Но Андрей Василевский обрушивал каждую атаку сборной Швейцарии, стремясь оформить очередной «сухарь» на этом мировом первенстве.

В заключительном периоде Никита Кучеров оформил свою вторую шайбу во встрече, чем смог установить окончательный счёт матча. За четыре минуты до конца периода Артём Анисимов прорвался по флангу и вовремя скатил шайбу на Кучерова, который отправил каучуковый блин прямиком в пустой угол ворот Леонардо Женони — 3:0.

Сборная России продолжает возглавлять турнирную таблицу группы Б, одержав победу в шести матчах группового этапа кряду. На счету сборной на данный момент находятся 18 очков, что делает их самой результативной по набранным баллам командой чемпионата.