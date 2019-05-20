Москва, 20 мая, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский встал на путь конфронтации со всеми политическими силами страны. Такое мнение высказал политический эксперт Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вот они, ожидания, великие ожидания от нового президента! Всё, что было сказано им на инаугурации, — это так или иначе воплощение отдельных идей, которые декларировал Порошенко последние пять лет. То есть украинский народ ничего не получил. Форма красивая, а содержания ноль», — заявил Маркелов.

Политолог также критически отозвался о заявлениях Зеленского, отметив, что избранный президент мало что способен дать населению Украины кроме популистских высказываний.

«Роспуск Верховной рады не означает ничего. Мы можем обсуждать форматы, как будут складываться выборы. Но вы поймите: в начале пути он встал на поле конфронтации со всеми», — отметил Маркелов.

Как сообщало ИА REGNUM, в день своей инаугурации 20 мая Владимир Зеленский опубликовал свою декларацию о доходах за 2018 год. Согласно данному документу, за минувший год он заработал 4 169 837 гривен (более 10 млн рублей).