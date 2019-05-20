Екатеринбург, 20 мая, 2019, 19:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор. Рабочие подкапывают опоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Пластинин ИА Красная Весна Забор на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

Также со стройплощадки уже вывезли вагончики и прочую технику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о демонтаже забора было принято 20 мая. С соответствующим обращением к руководству Фонда Святой Екатерины обратился митрополит Кирилл.

Капитальный забор был построен 15 мая. Противники строительства храма в сквере требовали его убрать, но на встрече с ними 18 мая мэр Александр Высокинский отказался это сделать.