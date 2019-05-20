Москва, 20 мая, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Московское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении банка «Открытие» по факту нарушения федерального закона «О рекламе». Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

По информации ФАС, банк распространял SMS-сообщения с предложением оформить кредит на два миллиона рублей под 13% на специальных условиях в любом офисе организации.

«При этом в рекламе отсутствовала часть существенной информации об услуге и условиях её приобретения. Также в рекламе финансовых услуг должно содержаться наименование банка, осуществляющего предоставление услуги», — отметили в ФАС.

В ведомстве напомнили, что при указании в рекламе кредита хотя бы одного условия, влияющего на его стоимость, а в данном случае банк «Открытие» указал процентную ставку, должны приводиться и все остальные условия предоставления кредита.

Таким образом, в действиях банка антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения сразу трёх положений закона «О рекламе». Сообщается, что рассмотрение дела назначено на 12 июня. В случае, если нарушения будут доказаны, банку грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей.