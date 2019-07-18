Москва, 18 июля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Передача CXLI, где в гостях крайне витальный Вис Виталис, который бывший рэпер, рокер и чуть-чуть пикапер — а нынче настоящий художник без образования, но с признанием. Интереснейший разговор о жизни и творчестве (изредка прерываемый звонками поклонников).

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда

p.s. после записи Вис попросил прощения, что перепутал двух Августинов. С кем не бывает… Простим гению и не такое.