Минск, 20 мая, 2019, 17:07 — ИА Регнум. «Смерть сотрудника ГАИ в Могилёве стала поводом для применения сотрудниками милиции репрессивных мер в отношении представителей рома. Отработка одной из версий следствия обернулась задержаниями десятков человек и психологическими травмами у членов их семей. «Наш Дом» требует, чтобы представители правоохранительных структур прекратили противозаконные действия и принесли официальные извинения пострадавшим», — заявили сегодня, 20 мая, корреспонденту ИА REGNUM представители Международного центра гражданских инициатив «Наш дом».

Винсент Ван Гог. Цыганский табор. 1888

Поводом для заявления белорусских общественников стали действия белорусских правоохранителей в ответ на смерть 22-летнего сотрудника ГАИ Могилёвской области Евгения Потаповича. Начальник главного следственного управления Следкома Евгений Архиреев в ходе состоявшегося сегодня, 20 мая, брифинга заявил, что при расследовании смерти милиционера «основной версией в настоящее время является суицид».

МЦГИ «Наш Дом» считает, что происходящее в Белоруссии ненормально. Выразив соболезнования родным и близким покойного, белорусские общественники констатировали: «(Само)убийство молодого сотрудника ГАИ в Могилёве стало триггером для репрессивных мер в отношении целой этнической группы».

Обнаружив тело Потаповича, милиционеры якобы получили сообщение о «трёх цыганах или кавказцах», которые, предположительно, захватили милиционера, что стало предлогом для спецоперации. В итоге пострадали проживающие в Белоруссии цыгане — в том числе проживающие в населённых пунктах другой области республики.

«Были задержаны десятки представителей национальности рома. По данным СМИ, известно, что в одну из могилевских больниц из ИВС доставили задержанного с ушибами и гематомами. Проверкам вооруженных сотрудников милиции подверглись ромские семьи не только в Могилёве, но и в других городах Беларуси (сообщается о случаях в Минске, Бобруйске и Борисове), — сказано в заявлении МЦГИ «Наш Дом». — Несмотря на то, что, по официальной информации от Следственного комитета, версия с лицами ромской или кавказской национальности более не является приоритетной, правоохранительные органы продолжают «отработку» ромов».

Представители белорусской общественности напомнили о конституционных нормах, констатировав: «Преследование рома грубейшим образом нарушает Конституцию нашей страны и права человека».

«Происходящее в эти дни можно назвать стигматизацией этнической группы в представлении социума. Репрессивные меры, предпринятые сотрудниками милиции, не только маргинализировали образ рома, но и в дальнейшей перспективе способны негативным образом сказаться на социализации представителей национального меньшинства в беларуском обществе. Это — проблемы с трудоустройством, поиском жилья, постоянный страх новых «зачисток» и насилия», — сказано в заявлении.

МЦГИ «Наш Дом», критикуя нарушение властями Белоруссии конституционной нормы о презумпции невиновности, подрывающее принцип правового государства, обращает внимание: «В данном случае всех представителей этнической группы без суда и следствия восприняли как преступников. Семьи были лишены кормильцев, которых поместили в изоляторы, не предъявляя обвинения. Во время обысков и задержаний дети рома испытали стресс, своими действиями сотрудники милиции нанесли им серьёзные психологические травмы. Освобожденные запуганы настолько, что отказываются давать какие-либо комментарии СМИ, опасаясь новых репрессий».

«Наш Дом» обеспокоен сложившейся ситуацией и требует, «чтобы органы милиции прекратили преследование рома и принесли официальные извинения представителям национального меньшинства, задержанным по возможному самоубийству».