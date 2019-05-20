Тирасполь, 20 мая, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Россия в ситуации с Приднестровьем упускает время, вместо вдумчивой политики в отношении Приднестровья налицо трусость, формализм, серые схемы и личные интересы, и если немедленно не перейти от слов к делу, то все закончится печально как для России, так и для Приднестровья, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 мая, политолог Александр Ангели, комментируя заявления депутатов Госдумы о паспортах РФ для жителей Приднестровья.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Александр Ярошук в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ заявил, что Госдума в ближайшее время может принять решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье. Политическая воля в отношении жителей ДНР и ЛНР уже проявлена, аналогичный подход может быть использован и в Приднестровье, сказал депутат.

«Об упрощении механизма выдачи российских паспортов жителям Приднестровья говорят не первый год. Ярошук — не первый депутат Госдумы, который обещает это в ходе дежурного визита в Тирасполь. Это своего рода мантра: депутаты, представляющие в Госдуме граждан России из Приднестровья, меняются, риторика про то, что «Россия вас не забудет» остается. К сожалению, есть сомнения, что все это до сих пор работает в Приднестровье.

В условиях этих постоянно повторяемых, но не исполняемых обещаний, приднестровцы начинают искать практические решения для того, чтобы выжить, и тех, кто может им такие решения предложить. Тем более что, например, въезжать с российским паспортом на Украину для приднестровцев практически невозможно, вылетать через аэропорт Кишинева — тоже проблематично. В последние годы приднестровцы стали больше получать молдавские паспорта и все чаще пользоваться именно ими. Это факт, от которого не спрячешься за дежурными визитами, стерильными обещаниями и пустым надуванием щек.

Россия упускает время и постепенно упускает приднестровцев. Это происходит по причине отсутствия умной и вдумчивой политики в отношении Приднестровья все последние годы, вместо которой мы видим трусость, формализм, серые схемы и личные интересы. Если немедленно не перейти от пустых слов к умным делам, то все это закончится скоро и довольно печально и для России, и для Приднестровья», — отметил Александр Ангели.