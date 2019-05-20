Киев, 20 мая, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству самостоятельно уйти в отставку. Об этом он заявил 20 мая с трибуны Верховной рады во время церемонии инаугурации.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Хочу процитировать американского актёра, который стал классным американским президентом: «Правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы», — заявил он под неодобрительный гул присутствующих.

Зеленский отметил, что правительство ошибается, когда говорит, что ничего не может сделать.

«Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — заявил он.

Напомним, 20 мая в Киеве завершилась церемония инаугурации нового президента Украины. Владимир Зеленский вступил в должность и первым делом заявил о досрочном роспуске Верховной рады.

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