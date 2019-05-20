Зеленский заявил о досрочном роспуске Верховной рады

Киев, , 10:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду принять ряд законов и отправить в отставку ряд чиновников.

Речь идёт об отмене депутатской неприкосновенности, о законе об обогащении чиновников, а также о новом избирательном кодексе и проведении выборов по открытым спискам.

Зеленский также призвал парламент уволить главу СБУ, генерального прокурора Украины и министра обороны.

Для принятия этих решений Зеленский дал два месяца, после чего на Украине состоятся досрочные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раде прошла церемония инаугурации нового президента Украины. Владимир Зеленский пришёл на эту церемонию пешком.

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