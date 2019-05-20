Москва, 20 мая, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В России уменьшается количество фельдшерско-акушерских (ФАП) и фельдшерских пунктов (ФП). За 2018 год их общее число снизилось на 0,6%, сообщает «Медвестник».

Onf.ru ФАП в плачевном состоянии

По данным Фонда независимого мониторинга «Здоровье, число ФАП в России снизилось на 0,7% (на 242), а число ФП осталось на прежнем уровне. Таким образом, общее количество ФП и ФАП на конец года составило 35,5 тыс.

На 30,6% выросло число ФАП и на 44,4% ФП, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса. ФАП, требующих капитального ремонта, стало на 20,5% меньше, но при этом число ФП, нуждающихся в этом, выросло на 33,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ заявлял, что в 2019—2020 гг. необходимо дополнительно открыть в регионах России 1653 мобильных медицинских пункта. Особенно нуждаются в них в Дагестане (69), в Ленинградской и Новгородской областях (62 и 55 соответственно).

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