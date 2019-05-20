Москва, 20 мая, 2019, 10:21 — ИА Регнум. В 2019 году в восьми регионах России школы получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам, заявил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По его словам, речь идет о Мордовии, Туве, Московской, Ленинградской, Ивановской, Тверской, а также Смоленской и Ярославской областях. В этих регионах школы получат зашифрованные файлы по защищенным каналам.

«Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы», — отметил Музаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в 2019 году выпускники школ могут выбрать только один из уровней ЕГЭ по математике — базовый или профильный. Также в перечень предметов для сдачи экзамена впервые включен китайский язык.

Отметим, по данным опроса, в России большинство родителей 11-классников (70%) отрицательно относятся к ЕГЭ. Положительные отзывы дали 20%.

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