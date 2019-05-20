Магадан, 20 мая, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Детдома в Магаданской области не обеспечивают сиротам благоприятных условий жизни, а потому их лучше закрыть, передав детей на попечение учреждениям в других городах России с более мягким климатом. Такое заявление сделал депутат Магаданской областной думы Александр Шаферов («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

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По мнению народного избранника, эти изменения не только позволят повысить качество жизни детей, но и увеличат их шансы попадания в семью. Как пишет ИА «Весьма», свои аргументы за расформирование детских домов на Колыме, Александр Шаферов изложил в письме председателю регионального законодательного органа Сергею Абрамову.

В Магаданской области работают четыре детских дома: два из них расположены в Магадане, один — в посёлке Ола и один — в посёлке Оротукан.

«В последние годы данные учреждения регулярно испытывают различные проблемы, в том числе и финансовые, вследствие чего дети не вывозятся на оздоровительный отдых за пределы региона (а по медицинским показаниям детям и взрослым необходимо выезжать с территории Крайнего Севера), не имеют возможности наблюдаться у узких квалифицированных медицинских специалистов, оставляет желать лучшего и социальная сфера», — констатировал в своём обращении депутат.

Он предлагает начать ликвидацию детских домов Колымы с учреждения, расположенного в посёлке Оротукан, и утверждает, что желание принять нескольких его воспитанников уже выразило руководство детского дома в Красноярске. Средства, которые высвободятся в результате закрытия одного сиротского учреждения, Александр Шаферов предлагает использовать на оздоровительную кампанию для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, а также обеспечение жильём выпускников детских домов.

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Депутат считает, что если к решению вопроса подключится губернатор Сергей Носов, возможным станет перевод детей в учреждения на Урале.

«Предлагаю в рамках парламентского контроля пригласить директоров всех детских домов и руководство министерства образования Магаданской области и заслушать их на тему: «Состояние дел в подведомственных учреждениях (финансовые показатели, численность, проблемы, предложения и перспективы)». По итогам создать рабочую группу с участие депутатов всех уровней Магаданской области, представителей правительства и общественности. Включить в повестку заседания пункт об обращении к Министерству образования РФ для участия в решении данного вопроса», — написал Александр Шафер в письме спикеру думы Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области не нашли денег на жильё для детей-сирот: при потребности в 240 млн рублей на эти цели выделено только 6,3 млн. Решать проблему собирались направлением на эти цели средств от продажи санатория «Талая».