Новосибирск, 20 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников за год удвоил свой доход: за 2018 год он заработал 8,880 млн рублей, а в 2017 году, будучи врио губернатора региона, 4,685 млн рублей. Его годовой доход, судя по сведениям на сайте областного правительства, вырос в 1,9 раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников

В собственности у Андрея Травникова две квартиры — одна индивидуальная и одна долевая (40 и 122,3 кв. м), три бокса в гаражном кооперативе (19,3, 24 и 18 кв. м) и легковой автомобиль «Ниссан X-Trail». В пользовании — ещё две квартиры (126 и 135 кв. м), жилой дом (85,7 кв. м) и земельный участок (3 900 кв. м).

В 2017 году в дополнение к указанному была задекларирована ещё одна квартира в собственности (долевая), автомобиль «Киа Соренто», прицеп и снегоход Yamaha RS10SUV. В пользовании также были ещё один земельный участок и жилой дом.

Супруга Травникова за 2018 год заработала 1,022 млн рублей. У неё в собственности жилой дом (85,7 кв. м), земельный участок (3 900 кв. м) и доля в квартире. В пользовании — три квартиры (126, 40 и 135 кв. м). Годом ранее супруга заработала 19 337 рублей. Таким образом, за год её доход вырос почти в 53 раза. В 2017 году она была владелицей также ещё одного земельного участка (1499 кв. м) и жилого дома (34,2 кв. м).

Отметим, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв за 2018 год задекларировал 70,280 млн годового дохода.

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Напомним, что Андрей Травников переехал в Новосибирскую область осенью 2017 года. 6 октября, после досрочной отставки Владимира Городецкого, он указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора области. 9 сентября 2018 года Травников победил на выборах губернатора Новосибирской области. До этого он занимал должность мэра Вологды.

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