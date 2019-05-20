Берлин, 20 мая, 2019, 09:37 — ИА Регнум. 19 мая в преддверии выборов в Европейский парламент в крупных городах Германии прошли демонстрации под лозунгом «Европа для всех — твой голос против национализма», передает канал n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Демонстрации состоялись в Берлине, Штутгарте, Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Лейпциге. По подсчетам организаторов, в них приняли участие в общей сложности 150 тыс. человек.

На улицы вышли лидеры пяти парламентских партий. В Кёльне выступили председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Андреа Налес и кандидаты от партии Катарина Барли и Удо Буллман. В Берлине выступила председатель «Левых» Катя Киппинг. Политики призвали не голосовать на выборах за партии евроскептиков и правых популистов. Кандидат от «Зеленых» Свен Гигольд отметил, что столь крупной проевропейской мобилизации еще не было.

«Европа для всех — за это сегодня голосуют десятки тысяч. Присоединяйся, выскажись! Мы — большинство, а не реакционеры и националисты. И голосуйте 26 мая, ибо Европа — вот наш ответ на вызовы нашего времени. Мы в праве дать его провокаторам», — написал в Twitter министр иностранных дел Германии, член СДПГ Хайко Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Европейский парламент пройдут 23−26 мая. Опросы избирателей последних месяцев обещают укрепление позиций правых партий в парламенте.