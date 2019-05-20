Вашингтон, 20 мая, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Радиоактивные отходы от испытаний Соединенным Штатами ядерного оружия могут попасть в Тихий океан, об этом, как передает Fox News, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ядерные отходы

По его словам, так называемый «ядерный гроб», который США построили в конце 1970-х годов на острове Ранит для хранения радиоактивных отходов, разрушается.

Он отметил, что президент Маршалловых Островов Хильда Хейн очень обеспокоена из-за риска утечки радиоактивных материалов в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники университета Орхуса (Дания) обнаружили архивный документ, который позволяет точнее определить, как и на каких условиях в 1960-х годах в Гренландии функционировала американская военная база Camp Century.

Сообщалось, что вода, использовавшаяся для охлаждения атомного реактора на военной базе, сливалась непосредственно в снег и лед острова.

Читайте также: «Военные США сливали в лед Гренландии радиоактивную воду с одобрения Дании»