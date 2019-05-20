Москва, 20 мая, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Дилеры компании Suzuki в России в апреле 2019 года реализовали на 21% автомобилей больше, чем в апреле 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Suzuki Grand Vitara

Таким образом, за месяц автоконцерн продал в России 632 машины. По итогам же января-апреля 2019 года в нашей стране продано 1 746 моделей Suzuki. Этот результат на 27% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Самой популярной моделью Suzuki в России остается компактный кроссовер Vitara. Его за отчётный период было продано 504 единицы, что на 32% выше прошлогоднего показателя продаж.

Ещё одна модель — кроссовер Suzuki SX4 показала существенный рост в апреле. Продажи этого авто выросли на 45% и составили 128 машин.

Стоит также отметить внедорожник четвертого поколения Suzuki Jimny. Все Jimny 2018 года выпуска были полностью распроданы со складов дилеров. Теперь желающим приобрести эту модель придётся ждать появления нового поколения внедорожника до осени 2019 года.

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