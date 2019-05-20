Луганск, 20 мая, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Во время обстрела населённого пункта Золотое-5 в ЛНР был ранен один человек, сообщил 20 мая Telegram-канал Inside Donetsk.

ИА Красная Весна Осколок снаряда после обстрела

«С диагнозом «минно-взрывная травма, осколочное ранение спины» мужчина доставлен в больницу города Стаханов», — сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ЛНР 25 мин калибра 120 и 82 мм, а также применили гранатомёты.

Читайте также: ЛНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня пять раз