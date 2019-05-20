Сеул, 20 мая, 2019, 08:51 — ИА Регнум. В столице Южной Корее пройдет 11-я свадебная выставка Ini Wedding Fair в рамках Grand Wedding Festa 2019. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании-организатора Samsung Card.

Свадебное платье

По их словам, свадебная выставка пройдет в конференц-центре пятизвездочного отеля Grand Hilton Seoul в период с 25 по 26 мая.

Известно, что в выставке примут участие около 300 компаний и брендов, предоставляющих разный спектр услуг.

«Мы проводим данную ярмарку, чтобы каждая пара, планирующая связать себя узами брака, смогла подготовиться к самому важному событию всей жизни по разумной цене. Мы продолжим предоставлять своим клиентам разнообразные и существенные скидки и акции», — сообщили представители компании Samsung Card.