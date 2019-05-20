Москва, 20 мая, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Клиенты Сбербанка оказались не так надёжно защищены, как ранее полагали. В последнее время участились жалобы граждан на хищение их средств с помощью платёжных терминалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

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Мошенническая схема заключается в том, что преступник, не вставляя банковскую карту в терминал, начинает осуществлять какую-либо операцию, например, пополнять счёт мобильного телефона, но не завершает её, сообщает газета «Коммерсантъ». В результате следующий клиент, который вставит карту в этот терминал и введёт пин-код, завершит предыдущую операцию и лишится своих средств, оплатив чужой счёт.

В Сбербанке пояснили, что терминал настроен таким образом, что можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только в самом конце способ оплаты. При этом мошенническая схема сработает только в том случае, если с момента начала операции и времени введения пин-кода потенциальной жертвой злоумышленников пройдёт не более полутора минут.

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По данным источника издания в правоохранительных органах, подобная схема появилась ещё полгода назад, однако за последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились. Отмечается, что для хищения не нужно обладать какими-то особыми знаниями и пользоваться вредоносным ПО.

В Сбербанке заявили, что все терминалы кредитной организации надёжно защищены, призвав граждан быть внимательнее.